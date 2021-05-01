Garanti BBVA, uzaktan müşteri olma sürecini Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile kolaylaştırıyor

Türkiye'de bankacılık sektöründe yapılan mevzuat değişikliğiyle tamamen dijital kanallar üzerinden uzaktan müşteri olma süreci başladı. Ülkemizde dijital bankacılığın öncüsü Garanti BBVA da "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" adını verdiği bu yeni gelişmeyle müşteri olma ve kredi kartı başvuru süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek müşterileri için bankacılığı kolay, hızlı ve güvenilir kılıyor

Bu sayede müşteriler birçok ürün ve hizmetten de anında yararlanma fırsatına sahip oluyor. 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle birlikte, bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra"Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabiliyor.

Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisiyle doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor. Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan müşteri olunabiliyor. Böylece Garanti BBVA Mobil'den sunulan tüm ürün ve hizmetlere anında erişilebiliyor. Ayrıca anında Bonus kredi kartına başvurup onayın ardından hemen kartlarını kullanabiliyor.

Sürdürülebilirliği her zaman önceliğine alan Garanti BBVA, dijitalden müşteri olma sürecinde de bu yaklaşımını devam ettiriyor. Garanti BBVA, dijitalden müşteri olan kişiler adına kâğıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmaya destek oldukları için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na bağışta bulunuyor.

"Uzaktan müşteri olma sürecinde Garanti BBVA'nın önceliği müşterinin konforu"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Sektör olarak uzun zamandır beklediğimiz uzaktan müşteri olma sürecini tamamıyla dijitalleştiren yeni yasal düzenlemeyle birlikte bankacılıkta yepyeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'de dijital bankacılıkta ilklere imza atmış, yenilikçi stratejisiyle her dönem öncü rol üstlenmiş Garanti BBVA olarak, bankacılığa yeni bir boyut getirecek bu süreçte, aynı yenilikçi bakış açımızla farkımızı ortaya koymak üzere hazırız. Yasal değişiklik gündeme geldiğinden beri hem teknik hem de müşteri deneyimi anlamında bu konu üzerinde yoğun şekilde çalıştık. Uzun zamandır mevzuatın yürürlüğe girmesini bekliyorduk. 2019'da mobil uygulamamız üzerinden başlattığımız uzaktan müşteri olma sürecini, yasal mevzuatla birlikte artık tamamen dijital olarak sunuyoruz. Ülkemizde henüz bir banka müşterisi olmamış milyonlara, uzaktan müşteri olma uygulamasıyla çok büyük kolaylık sağlamanın ötesinde, finansal kapsayıcılığı artırarak bankacılığın; dijital bankacılık yoluyla tabana yayılmasını sağlayabileceğiz. Dijital kanallarımızı işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun çok ötesine taşımak için müşterilerimizle her noktada akıllı etkileşim kuran, onlarla tam anlamıyla güven bağı oluşturan bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Teknolojik altyapımızdan aldığımız güçle, müşterilerimizin yeni dönemde de Garanti BBVA konforunu hissedeceklerine inanıyoruz." dedi.

"Yasal düzenleme ödeme sistemleri dünyasına da farklı bir boyut getiriyor"

Uzaktan müşteri olma sürecinin ödeme sistemlerine yansımasını değerlendiren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde müşterilerimizin şubeye gitmeden kredi kartı edinebilmesi, ödemelerini uzaktan ve temassız yapabilmesi önem kazandı. Bu süreçte daha önce internet üzerinden alışverişi tercih etmeyen büyük bir kitle e-ticarete hızlı bir geçiş yaparken, iş yerleri de yeni ödeme teknolojilerine daha hızlı uyum sağlamaya başladı. Türkiye'de yıllar önce ilk sanal POS ve ilk temassız kredi kartını müşterilerine sunan ödeme sistemleri sektörü lideri Garanti BBVA ve GÖSAŞ olarak, pandemi döneminde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yenilikleri sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde lanse ettiğimiz Bonus Diji ile Bonus kredi kartı olmayan Garanti BBVA müşterilerinin şubeye gitmesine gerek kalmadan, kuryenin kart plastiğini getirmesini beklemeden Bonus kredi kartına oturduğu yerden başvurup, onay sonrası anında internet alışverişinde ya da BonusFlaş QR özelliği ile fiziksel POS'larda kullanabilmesini sağlamıştık. Artık Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile bu deneyimi Garanti BBVA müşterisi olmayanlara da sunacağız. Yani 15 milyondan fazla Bonus müşterisi arasına katılmak dakikalar içinde mümkün olacak. Amacımız, dijital kartlarımızdan QR kod ve temassız ödemeye, Garanti Pay'den Sanal POS ve Kodla Tahsilata kadar uzanan çok geniş yelpazedeki yenilikçi çözümlerimizle, müşterimize her aşamada fayda yaratan, güvenli, hızlı ve kolay bir ödeme sistemleri dünyası sunmak." diye konuştu.