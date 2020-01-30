Garanti BBVA üniversiteli gençleri gönüllü olmaya davet ediyor

30.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:32

Nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-sanat, çevre ve spor gibi alanlarda yürüttüğü uzun soluklu projeler ile toplumsal kalkınmaya destek olan Garanti BBVA, üniversiteli gençleri SosyalBen Vakfı ile bu bilince ortak olmaya davet ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya stratejik öncelikleri arasında yer veren Garanti BBVA, topluma fayda yaratmayı hedefleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Garanti BBVA, nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-sanat, çevre ve spor gibi alanlarda yürüttüğü uzun soluklu projeler ile toplumsal kalkınmaya destek olarak, üniversiteli gençleri SosyalBen Vakfı ile bu bilince ortak olmaya davet ediyor.

Toplumsal fayda yaratmayı ana sorumluluğu olarak gören ve gönüllülük faaliyetlerine katılan bireylerin de toplumsal kalkınma açısından önemli bir dönüştürücü güce sahip olduğuna inanan Garanti BBVA, yeni projesiyle üniversiteli gençlerin gönüllülük bilinçlerini ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.



"Müziğe Gönül Verenler" atölyesi

Garanti BBVA, 7-13 yaşlarındaki çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak üzere, dezavantajlı bölgelerde saha ve eğitim çalışmaları yürüten SosyalBen Vakfı ile "Müziğe Gönül Verenler" atölyesi kapsamında bir araya geliyor. Bu atölyeye gönüllü eğitmenlik yapmak üzere başvuran üniversite öğrencileri, vakıf tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra düzenlenecek saha çalışması ile çocuklarla toplamda 12 saatlik bir atölye çalışmasına katılacak.

Müziğe Gönül Verenler atölyesinde gönüllü eğitmenlik yapan üniversiteli gençler, çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek onların daha öz güvenli ve daha mutlu bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak.

Gençler arasında gönüllülüğe dair farkındalığı artırmanın önemine inanan banka, projedeki gönüllü gençlere Babylon'da düzenleyeceği 2020 konserlerine ücretsiz giriş hakkı sunacak.

SosyalBen'in müzik atölyelerinde gönüllü olmak isteyen üniversite öğrencisi gençler 3 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecekler.

Garanti BBVA konser serisi 28-29 Şubat'ta Babylon'da gerçekleşecek Altın Gün konserleri ile başlayacak ve yıl boyunca devam edecek. "En İyi Dünya Müziği Albümü" kategorisinde 2020 Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Altın Gün müzikseverlerle buluşacak.

"Proje vesilesiyle gençleri de gönüllü olmaya motive etmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, banka olarak toplumsal fayda yaratmak amacıyla hayata geçirdikleri tüm projelerin stratejisini sorumlu bankacılık yaklaşımıyla oluşturduklarını, finansal hizmet ve ürünlerini de bu kapsamda şekillendirdiklerini ifade etti.

Güvenen, nitelikli eğitim alanında da Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerindeki çocukların 21'inci yüzyıl yetkinlik becerilerini geliştirmek üzere projeler yürüten bir kurum olarak, bu kez de gençleri kendi bilgi ve yetkinliklerini çocuklarla paylaşmaya davet etmek için SosyalBen Vakfı ile bir araya geldiklerini aktardı.

Güvenen, şunları kaydetti:

"Gönüllülük prensibinin ve anlayışının çok önemli bir değer olduğu bilincini, başta çalışanlarımız olmak üzere yaygınlaştırmaya çalışan bir kurum olarak bu proje vesilesiyle gençleri de gönüllü olmaya motive etmek istiyoruz. SosyalBen'in müzik atölyelerine katılan çocukların yeteneklerini keşfetme sürecinde onlara rol model olacak gönüllü gençlerimizin yanında olmanın, bu vesileyle de çocukların kendilerini keşfetme yolculuğuna katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Gönüllülüğün öğrenilmesi adına müzik atölyesi çalışmalarına başladık"

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise Garanti BBVA ile gönüllülüğün yaygınlaştırılması adına çok güzel bir işe imza attıklarına işaret ederek, gönüllülüğün öğrenilmesi, sürdürülebilir kılınması adına müzik atölyesi çalışmalarına başladıklarını ve çok heyecanlı olduklarını kaydetti.

Çiftçi, 2017 yılında Garanti BBVA'nın düzenlemiş olduğu Türkiye'nin Kadın Girişimcisi yarışmasında Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi seçildikten sonra kurum ile arasında güçlü ve organik bir bağ oluştuğunu belirterek, "Devamlı iletişimde kalarak fikir alışverişinde bulunduk. Bunun yanı sıra genç bir sosyal girişimci olarak akranlarıma kurumsal bir destekle gönüllülük kavramını yaymanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım gönüllülüğü bir sorumluluğa dönüştürerek toplumsal faydanın sürdürülebilir kılınmasına bir nebze de olsa destek olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA