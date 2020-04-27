Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü'nde online festival düzenleyecek
Garanti BBVA, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirdiği "Beş Konser Tek Akşam" etkinliğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle online gerçekleştirecek.
27.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:38
Garanti BBVA, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirdiği "Beş Konser Tek Akşam" etkinliğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle online gerçekleştirecek.
Online festival etkinliği kapsamında caz sanatçıları Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan performans sergileyecek.
Müzikseverlerin evlerinden çevrim içi takip edebileceği konser serisi, 30 Nisan'da sanatçıların kişisel hesapları üzerinden dinleyiciyle buluşacak.
Konserler 19.30'da başlayıp 23.10'da sona erecek.
Kaynak: AA