Garanti BBVA, Türkiye ve Avrupa'nın en iyi "Bireysel Bankası" seçildi

03.10.2019 11:30

Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından geçen 4 dört yılın ardından bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" oldu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, üst üste 5'inci kez ödüle layık görülen Garanti BBVA, Türkiye'den bu başarıyı elde eden ilk banka oldu.

Garanti BBVA aynı zamanda, Avrupa'da yayımlanan European CEO Magazine tarafından da ikinci defa "Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası" ödülüne layık görüldü.



Garanti BBVA, üst üste 5'inci kez ödül almasını sağlayan bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında, 2018 yılında 15 milyon bireysel bankacılık müşterisine hizmet verirken, 324 bin bireysel müşterisini otomobil sahibi, 518 bin müşterisini de ev sahibi yaptı. Garanti BBVA ayrıca, yılın ikinci çeyrek sonuçlarına göre, özel bankalar arasında hem bireysel krediler hem de vadeli tasarruf mevduatında en çok tercih edilen banka olarak ilk sıraya yerleşti.



"Amacımız, çağın olanaklarını herkese sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Garanti BBVA olarak, bankacılığın geleceğini doğru okuyarak bir dönüşüm yolculuğuna başladıklarını ve bu yolda devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bireysel bankacılıkta sayısı sürekli artan müşterilerimizle ilişkilerimizi derinleştirip müşteri memnuniyeti ve sadakatine odaklanıyoruz. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırım, güçlü teknolojik altyapımız, zengin ürün yelpazemiz, verimli ve dinamik süreç yönetimimizle de müşteri deneyimini iyileştiriyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimizin bulunduğu her platformda onlara kusursuz bir deneyim yaşatmak ve her türlü bankacılık hizmetini sunabilmek vizyonuyla hareket ediyoruz. Amacımız, çağın olanaklarını herkese sunmak. Yeni hizmet modelimiz de her yönüyle mükemmel bir bankacılık deneyimi sunarak dijital dünyanın tüm faydalarını yaşatıyor. Müşteriye özel sunduğumuz teklifler ve iletişim, bizimle ilişkilerinin kalitesini artırıyor. Bu çalışmalarımızın, World Finance tarafından takdir edilmesi ve bireysel bankacılık alanında üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en iyisi seçilmekten büyük gurur duyduk. Bunun yanı sıra Avrupa'nın en saygın yayınlarından European CEO Magazine tarafından da bir kez daha Avrupa'nın En İyi Bireysel Bankası seçilmek bizi çok mutlu etti. Bireysel bankacılıkta 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyisi' olarak, yenilikçi ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA