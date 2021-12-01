Garanti BBVA, "Türkiye'nin En İyi KOBİ Bankası" seçildi

Garanti BBVA, Global Finance dergisince düzenlenen KOBİ bankacılığı ödül programı kapsamında " Türkiye'nin En İyi KOBİ Bankası" seçildi.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, Global Finance, uzun yıllardır farklı segmentlerde yürüttüğü bankacılık ödül programlarına bu yıl ilk kez, salgın nedeniyle bozulan ülke ekonomilerinin toparlanmasındaki ürün, hizmet ve desteklerinin önemi dolayısıyla KOBİ bankacılığını dahil etti.

Derginin dünya genelinde 8 bölge ve 66 ülkenin en iyi bankalarını belirlediği ödüllerin değerlendirmesi, 2020-2021 arasında salgının etkilerinin en yoğun yaşandığı bir yıllık süreci kapsadı. Değerlendirme bankalar tarafından bu segmente yönelik sunulan veriler, sağlanan destekler, ürün-hizmetlerin incelenmesi ve sektör profesyonelleri, yöneticiler ve teknoloji uzmanlarından alınan girdiler ile bağımsız araştırmalara dayanılarak yapıldı.

Garanti BBVA bu ödülle, müşterilerine sağladığı finansal desteklerin yanında, uzun yıllardır sürdürdüğü finans dışı danışmanlık hizmetleriyle KOBİ bankacılığındaki uzmanlığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

"Çalışmalarımız uluslararası platformlarda referans alınıyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerin gelişimini önemsediklerini bildirdi.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerle, finansman çözümleri ve finans dışı danışmanlık hizmetleriyle her ölçekteki işletmeyi desteklediklerini kaydeden Kaya, şu bilgileri verdi:

"Salgının birçok sektörü ekonomik olarak etkilediği bu süreçte de tüm gücümüzle KOBİ'lerimizin yanında olduk. Aynı zamanda hem işlerini kolaylaştıracak hem sürdürülebilirliklerini sağlayacak hem de yeni iş fırsatlarının kapılarını açacak çözümlerle katkı sunmaya çalışıyoruz. Dijitalleşmenin fazlasıyla gerekli ve önemli olduğu bu dönemde müşterilerimiz için birçok yeniliği hayata geçirdik. Kredi dahil birçok süreci, dijital kanallardan başlayıp sonlandırıyoruz. e-Fatura, e-imza ve QR ile Ödeme, ödeme sistemleri çözümleri gibi ürün ve hizmetlerimizle KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın uluslararası platformlarda da takip edilmesi, dikkat çekmesi, referans alınması bizi fazlasıyla sevindiriyor."

Kaya, ödülden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Global Finance gibi finans sektörünün köklü ve itibarlı bir yayını tarafından, özellikle bağımsız araştırmalar ve sektör profesyonellerinin değerlendirilmesi sonucunda, ilk defa gerçekleştirdikleri KOBİ Bankacılığı ödül programında Türkiye'nin en iyisi seçilmek bize ayrı bir mutluluk verdi. KOBİ'lerimiz için çalışmaya, yenilikçi çözümlerimizle sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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