Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği’nin kredi protokolüne katılıyor
Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin duyurduğu, koronavirüs salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hazine destekli, Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.
28.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:35
Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin duyurduğu, koronavirüs salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hazine destekli, Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com