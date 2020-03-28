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Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılıyor

Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, koronavirüs (Kovid-19) salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılıyor

Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, koronavirüs (Kovid-19) salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, protokol kapsamında, 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerinin devreye alınacağı ifade edildi.

Garanti BBVA'nın geçen hafta Kovid-19 salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine karşı "Ekonomi Destek Paketi" adı altında bir dizi tedbiri de uygulamaya koyduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bunlara ek olarak, yeni devreye alınan 'Çek Ödeme Destek Kredisi' ile işletmelerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanırken, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği' paketiyle de başta KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal ve ticari müşterilerin sabit işletme giderlerinin karşılanmasına destek olunacak. İşletmeler, Hazine destekli KGF kefaleti ile, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranıyla krediden faydalanabilecek."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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