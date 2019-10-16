Garanti BBVA, teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı

16.10.2019 10:52

Garanti BBVA, Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) sunduğu Elektronik Teminat Mektubu Platformu'nu (ETMP) devreye aldı.

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı.

Dijitalleşmenin her geçen gün ağırlık kazandığı günümüzde, ETMP sayesinde halihazırda kullanılan fiziki teminat mektupları elektronik olarak düzenlenebilecek.



KKB Findeks üyeliği olan Garanti BBVA müşterileri bu üyelik altında ücretsiz olarak ETMP üyeliğini alarak muhatabı olacakları teminat mektuplarını elektronik ortamda alabilecekler. Teminat mektubu banka tarafından onaylanır onaylanmaz Elektronik Teminat Mektubu Platformu üzerinden görüntülenebilecek.

Tazmin ve mektup iade talepleri için de şubeye gitmeye gerek olmadan bu platform aracılığıyla Garanti BBVA'ya hızlıca iletilebilecek.

Operasyonel risklerin azaldığı sistemle iş yapış hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşirken, dokümana dayalı bürokratik işlemler azalacak, zaman tasarrufu sağlanacak. Müşteriler ayrıca kendileri için düzenlenen tüm mektuplara platform üzerinden banka ve lehtar bilgisi ile ulaşabilecek.

Kaynak: AA