Garanti BBVA, sürdürülebilir finansa verdiği önemin karşılığını aldığı ödüllerle görmeye devam ediyor
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Garanti BBVA, sürdürülebilir finansa verdiği önemin karşılığını aldığı ödüllerle görmeye devam ediyor

22.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:28
Garanti BBVA, sürdürülebilir finansa verdiği önemin karşılığını aldığı ödüllerle görmeye devam ediyor

Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance, Garanti BBVA'yı son 5 yılda 4. kez "Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası" olarak seçti.

2010 yılından bu yana Türkiye'de yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konusunda sektöründe öncü olan Garanti BBVA, faaliyet gösterdiği diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi proje ve satın alım finansmanı konusunda da sunduğu özel çözümlerle müşterilerine değer yaratmak, finansal sağlığını artırmak için çalışıyor. Ülkemizin önemli projelerinin finansmanında aktif rol üstlenen Garanti BBVA, Global Finance'den kazandığı prestijli ödülle proje ve satın alım finansmanı konusundaki yetkinlik ve güvenirliğini, uluslararası boyutta bir kez daha kanıtladı.

Ödülle ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Garanti BBVA olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi, yatırım bankacılığı ve proje finansmanı konularında sunduğumuz özel çözümlerle müşterilerimize değer kazandırma peşindeyiz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak projelere öncelik veriyor, müşterilerimizin finansal sağlıklarını gözeterek evrensel ölçekte kredi itibarı yüksek kurumlar haline gelmeleri için destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla Global Finance tarafından bu ödüle bir kez daha layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

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