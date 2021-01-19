Garanti BBVA Partners Meetup serisi 2021'de de devam ediyor
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Garanti BBVA Partners Meetup serisi 2021'de de devam ediyor

19.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:44
Garanti BBVA Partners Meetup serisi 2021'de de devam ediyor

Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma platformu Garanti BBVA Partners'ın IE Business School iş birliği ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Meetup serisi, yeni yıldaki ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma platformu Garanti BBVA Partners'ın IE Business School iş birliği ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Meetup serisi, yeni yıldaki ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, girişimcilerle farklı konu başlıkları altında buluşan master class etkinliklerinin, girişimcilerin bakış açısını geliştirmeleri ve işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak güncel bilgiler edinmeleri kapsamında etki yaratması hedefleniyor.

Etkinliğin konuşmacısı ise Booster Space Industries ve Aerdron'un Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktörü olan ve The Founder Institute'de İş Danışmanı olarak da görev almış Balvinder Singh Powar oldu.

Powar, aynı zamanda IE Business School'da yardımcı profesör ve işletme mentoru ve liderlik, takım yönetimi ve motivasyon, inovasyon kültürü, ara buluculuk/çatışma çözme becerileri, girişimcilik ve yeni ticari uzay endüstrisi üzerine oturumlar veren deneyimli bir eğitmen.

Dijital ortamda katılımcıları ile buluşan yılın ilk etkinliğinin konusu ise "Güven-Zor Zamanlarda Temel Liderlik Vasıfları" oldu. Oturumda, salgın döneminin yarattığı belirsizlik ve zorlu anlarda çok fayda görebilecek kilit liderlik vasıfları tartışıldı.

Oturumda, sıklıkla kullanılan ancak tam olarak anlamlandırılamayan "Yıkıcı Yenilik" kavramı ele alınırken, bu gibi kavramların sürdürülebilir ve etkili sonuçlar elde etmek için nasıl uygulanabileceği konuşuldu.

Garanti BBVA Partners, Meetup serisi ile 2021 yılı boyunca, farklı konu başlıkları ve konuşmacılar ile birçok katılımcıya erişmeyi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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