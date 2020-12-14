Garanti BBVA Partners'in yeni dönem başvuruları başladı

Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları da 14 Aralık 2020-14 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Garanti BBVA açıklamasına göre, Banka, uzun yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği girişimcilik çalışmaları ile etki yaratmaya devam ediyor.

Garanti BBVA Partners bünyesinde, işini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak ve hayata geçirmek için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veriliyor.

Bu kapsamda, girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin sağlandığı Garanti BBVA Partners'ın 2020 yılı ikinci dönem başvuruları 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek.

Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden başarıyla geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk