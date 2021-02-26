Garanti BBVA Partners'ın 2021 yılı ilk dönem girişimleri belli oldu
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Garanti BBVA Partners'ın 2021 yılı ilk dönem girişimleri belli oldu

26.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:01
Garanti BBVA Partners'ın 2021 yılı ilk dönem girişimleri belli oldu

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem girişimleri Nesatilir.com, Missafir, Phishup, Massive Energy, UnoMoi ve AbilityPool oldu.

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem girişimleri Nesatilir.com, Missafir, Phishup, Massive Energy, UnoMoi ve AbilityPool oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 2015'te başlayan Garanti BBVA Partners'ta bugüne kadar 60'dan fazla girişimciye katkı sağlanırken programa katılmaya hak kazanan girişimciler, işlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için destek alma fırsatı yakalıyor.

Program, işini yeni kuran, bu kapsamda cesarete ihtiyaç duyan ve yenilikçi fikirlerini anlatmak ve hayata geçirmek için gerekli yolları ve kaynakları arayan girişimcilere ihtiyaç duydukları ofis ve mentorluk ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim imkanı da sunuyor.

Asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimlerin başvurabildiği programdan yeni dönemde; "Nesatilir.com", "Missafir", "Phishup", "Massive Energy", "UnoMoi" ve "AbilityPool" yararlanmaya hak kazandı. 6 girişim, programın sunduğu çok kapsamlı desteklerden faydalanma fırsatına sahip olacak.

"Programdan yararlanan girişimlere verilen destek 20 milyon lirayı aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, toplumun sürdürülebilir geleceği için katkı sağlayan faaliyetleri sürdürdüklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik konusuna büyük bir önem veriyor ve bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Kadın girişimciliğinden sosyal girişimciliğe uzanan, girişimciliğe özel ürün ve hizmetlerle desteklediğimiz çok çeşitli platformlarda çalışmalara imza atıyoruz. Garanti BBVA Partners da yine aynı bakış açısıyla, ekonominin itici güçlerinden olan ve katma değer yaratan girişimcilere destek olduğumuz bir program. Bu programdan yararlanan girişimcilerimizin bugüne kadar aldığı yatırım 20 milyon liranın üzerinde."

Kaya, 2021 yılı için seçilen 6 girişimciye destek olarak ekosistemin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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