Garanti BBVA önlemleri üst seviyeye çıkardı
Garanti BBVA binalarında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanlar evden çalışma sistemine geçerken, şubelerdeki hizmet süreçlerinin etkilenmemesi için gerekli sayıda çalışan hazır bulunacak.
16.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:33
Garanti BBVA binalarında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanlar evden çalışma sistemine geçerken, şubelerdeki hizmet süreçlerinin etkilenmemesi için gerekli sayıda çalışan hazır bulunacak. Ayrıca risk grubunda bulunan tüm çalışanlar idari izinli sayılacak.
Kaynak: Dunya.com