Garanti BBVA'nın Türkiye'ye dair makroekonomik tahminlerine yurt dışından ödül

Garanti BBVA, veri temelli, güvenilir ve tutarlı makroekonomik tahminler üreten Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün çalışmalarıyla dünyanın önde gelen makroekonomik araştırma şirketi Consensus Economics tarafından "Türkiye için 2020 Tahmin Doğruluğu Ödülü"ne layık görüldü.

Garanti BBVA, veri temelli, güvenilir ve tutarlı makroekonomik tahminler üreten Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün çalışmalarıyla dünyanın önde gelen makroekonomik araştırma şirketi Consensus Economics tarafından "Türkiye için 2020 Tahmin Doğruluğu Ödülü"ne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Türkiye ekonomisi tahminlerinde (büyüme ve enflasyon) en doğru tahmini paylaşan kurum olarak seçilen Garanti BBVA, bu ödülü kazanan Türkiye'den ilk banka oldu.

Consensus Economics, Garanti BBVA'ya verdiği ödül kapsamında tahmin doğruluğunu belirlemek için Ocak 2019 ila Aralık 2020 arasında yaptığı aylık anketlerine yanıt olarak aldığı 2020 GSYH ve tüketici fiyatı tahminlerini inceledi. Daha sonra bu tahminleri rapor edilen sonuçlarla karşılaştırmak için Ortalama Mutlak Hata Analizi'ni kullandı.

Merkezi Londra'da olan Consensus Economics, 115 ülkede her ay 700'den fazla ekonomistin 2 binden fazla makroekonomik büyüklüklere dair tahminleriyle ilgili anketler gerçekleştiriyor.

"Ekibimiz, kapsamlı raporlama ve tahminleme çalışmalarına aynı titizlikle devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA Ekonomik Araştırmalar ekibinin, zor şartlarda dahi, veri temelli, güvenilir ve tutarlı makroekonomik tahminler ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında da salgın kaynaklı belirsizliklere ve artan oynaklığa rağmen Ekonomik Araştırmalar ekibimiz Türkiye ekonomisine dair verileri en düşük hata oranlarıyla tahmin etme başarısını gösterdi. Ekibimizin tahminleriyle dünya çapında saygın bir araştırma şirketi olan Consensus Economics tarafından Türkiye için 2020 Tahmin Doğruluğu Ödülü'ne layık görülmekten mutluyuz. Ekonomik araştırmalar alanındaki çalışmalarımızla elde ettiğimiz bu başarının yurt dışından prestijli bir kurum tarafından takdir edilmesinden ve bu ödülü kazanan Türkiye'den ilk banka olmaktan onur duyduk.

Ekibimizin büyük veri alanında yaptıkları çalışmalarla öncü olmaları kadar teknik kapasite anlamında da katkılarını artırmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu çalışmalarımızın, Garanti BBVA'nın makroekonomik planlarının yanında, gerek bireysel ve kurumsal yatırımcılar, ekonomistler ve analistler gerekse genel kamuoyu için kısa-orta-uzun vadeli planlamalarında, piyasaları okumalarında önemli katkı sağladığını biliyoruz. Ekonomik Araştırmalar ekibimiz, sahip olduğu uzmanlık ve global bakış açısıyla kapsamlı raporlama ve tahminleme çalışmalarına aynı titizlikle devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız