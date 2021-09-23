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Garanti BBVA'nın "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması" başvuruları başladı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Garanti BBVA'nın

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle bu yıl 15. kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle bu yıl 15. kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 15. yıldır kadınlara ilham veren Garanti BBVA'nın "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"na, başarı hikayesiyle kadın girişimcilere ilham olacak, iş hayatında ben de varım diyen ve sesini tüm ülkeye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım 2021 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

Şubat ayında gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği yarışmada, "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimci 150 bin TL, "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci", "Kadın Sosyal Girişimci" ve "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci" kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL'lik ödülün sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılımını desteklemek üzere 15 yıl önce yola çıktık. Kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarımızla sektörümüze ve ülkemize öncülük yapan ve farkındalık yaratan bir banka olarak 15 yıldır sürekli üstüne katarak kesintisiz destek sağlıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik tüm çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak 4 temel başlığa yoğunlaşıyoruz.

Bu kapsamda kadın girişimcilerimize bugüne kadar 10 milyar TL finansman sağladık. Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitimleriyle 3 binin üzerinden kadın girişimimizin eğitim almasını sağladık. 15 yıl önce bu yola çıkarken finansman ihtiyacının yanı sıra cesaretlenme ve hikayelerini duyurabilmenin kadın girişimciler için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu gördük."

Böylece Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Kaya, 15 yıldır devam eden desteklerinin cesaretlendirme ayağını oluşturan yarışmanın 40 bine ulaşan başvuru sayısı ile tüm kadınlara ilham olarak çarpan etkisi yarattığını aktardı.

Kaya, "Yarışmamızı düzenlediğimiz 15 yıl boyunca temas ettiğimiz pek çok kadın girişimcinin başarısının katlanarak arttığına da şahit olduk. Büyük bir emekle ve heyecanla her yıl gerçekleştirdiğimiz yarışmayla kadınlarımızı cesaretlendirmek, başarı hikayelerinin kitleler tarafından bilinmesini, tanınmasını ve de örnek alınmasına vesile olmak bizi çok mutlu ediyor. Çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşündüğümüz 15. yılımızda işini büyütmek, cesaretiyle kadınlara rol model olmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza ve bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.." ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimcilerin başarılı olabileceğini görmeye ve onlardan ilham almaya ihtiyaçları var"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması 15 yıldır devam eden uzun soluklu ve çok başarılı bir projemizdir. Kadın girişimcilerin içinde bulundukları zorlu mücadele sürecinde başarılı rol modellerini tanımaya, kadın girişimcilerin başarılı olabileceğini görmeye ve onlardan ilham almaya ihtiyaçları var. Başarılı örnekler onlara moral veriyor ve yürüdükleri yolda kararlılıklarını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor.

Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte, başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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