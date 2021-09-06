Garanti BBVA'nın "Film Gibi Girişimler" serisi devam ediyor

Garanti BBVA'nın sosyal girişimcilerin ilham veren hikayelerinin paylaşıldığı "Film Gibi Girişimler" serisinin yeni bölümleri, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla devam ediyor.

Garanti BBVA'nın sosyal girişimcilerin ilham veren hikayelerinin paylaşıldığı "Film Gibi Girişimler" serisinin yeni bölümleri, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla devam ediyor.

Garanti BBVA açıklamasına göre, yine Garanti BBVA YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak video serisinin her bölümünde farklı alanlarda başarı kazanmış sosyal girişimciler, ilham veren hikayelerini anlatıyor. Girişimciler, projelerini tanıtırken kendi "film gibi" girişimlerinin senaryosunu nasıl yazdıklarını, bu süreçte aldıkları desteği ya da karşılaştıkları zorlukları da izleyenlere aktarıyor. Kendi filmlerinin başrolünde yer alan konuk girişimciler aynı zamanda, sosyal girişimciliği stratejik öncelikleri arasında gören Garanti BBVA ile yollarının kesişme hikayesini de paylaşıyor.

Çevresel ve toplumsal sorunları çözme amacıyla sosyal fayda ve etki oluşturmayı hedefleyen, ticari faaliyet yoluyla elde ettikleri karı öncelikli olarak sosyal amaçlar için harcayan proje sahiplerinin konuk edildiği programda, sosyal girişimciliğin farklı örnekleriyle oluşturulan sosyal fayda irdeleniyor.

Serinin yeni bölümlerindeki ilk konukları, markalar ve görme engelliler için kapsayıcı dönüşüme odaklanan özgürlük teknolojileri şirketi BlindLook'un kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın olacak. 2021 yılında Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi seçilen Sadriye Görece, ortağı Cihat Ersin Aydın ile birlikte "Film Gibi Girişimler"de, BlindLook'un ilham veren ve fark yaratan hikayesini anlatacak.

Uzun yıllardır kapsayıcı büyümeye odaklanarak Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşması adına çalışmalar yapan Garanti BBVA, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, sosyal girişimcilerin sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri, yarattıkları sosyal faydayı artırmaları için eğitim ve rehberlik vermenin yanı sıra bilinirliklerinin artmasına da katkı sağlamak üzere bugüne kadar 20'den fazla girişimciye destek sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak