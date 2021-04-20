"Garanti BBVA Nardis Konserleri" başlıyor
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"Garanti BBVA Nardis Konserleri" başlıyor

'Garanti BBVA Nardis Konserleri' başlıyor
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Magazin

Uzun yıllardır müziğe verdiği destekle müzikseverlerin birbirinden değerli sanatçılarla buluşmasına aracılık eden Garanti BBVA'nın sponsorluğunda Nardis Konserleri başlıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşecek konserler, sahneport.com üzerinden biletli olarak izlemeye açılacak.

Seri 22 Nisan'da Selen Gülün Trio'nun vereceği konserle başlayacak. Piyanist, besteci ve şarkıcı Selen Gülün'e elektrik basta Alper Yılmaz ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek. Selen Gülün Trio, Nardis performansları için Sürprizler, Başka ve Yollar albümlerinden seçilmiş parçalardan oluşan retrospektif bir repertuvar hazırladı.

27 Nisan'da Kerem Türkaydın Quartet Nardis sahnesinde olacak. 2018 yılında yayınladığı ilk albümü "Candid Music" ile dinleyicilerin ve eleştirmenlerin övgüsünü toplayan sanatçıya trompette Şenova Ülker, davulda Fırtına Kıral, kontrbasta Enver Muhammedi eşlik edecek. Türkaydın, dörtlüsüyle "Candid Music" albümünden parçalar ve caz standartlarından örnekler seslendirecek.

30 Nisan'da ise Dünya Caz Günü özel konseriyle Anıl Şallıel Quartet sahne alacak. Saksafondaki başarısıyla caz sahnesinin parlayan yıldızları arasında yer alan Şallıel'e piyano ve keyboard'da Tolga Erzurumlu, basta Mehmet Özen ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

2 Mayıs'ta Nardis sahnesine Kaan Bıyıkoğlu Quartet konuk olacak. Türkiye'nin en önemli caz piyanistlerinden Kaan Bıyıkoğlu'na saksafonda Batu Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

Nardis Konserleri'nin kapanışını 4 Mayıs'ta Cem Tuncer Trio yapacak. Gitarist Cem Tuncer'e tenor saksafonda Engin Recepoğulları, basta Volkan Topakoğlu eşlik edecek.

Nardis sahnesinden bant kaydı olarak yayınlanacak konserler, 1 yıl süre ile erişime açık olacak.

Konser Bilgileri

22 Nisan 2021, 21.30/ Selen Gülün Trio

27 Nisan 2021, 21.30/ Kerem Türkaydın Quartet

30 Nisan 2021, 21.30/ Anıl Şallıel Quartet

2 Mayıs 2021, 21.30/ Kaan Bıyıkoğlu Quartet

4 Mayıs 2021, 21.30/ Cem Tuncer Trio

*Konser biletleri, ilk gösterim gününe kadar 35 TL yerine erken dönem indirimiyle 25 TL'ye alınabilir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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