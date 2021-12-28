Garanti BBVA, müşterileriyle dijital dünyada konuşuyor

Garanti BBVA, tasarladığı bankacılık akıllı asistanı Ugi'nin yanı sıra WhatsApp ve Facebook Messenger'daki bot'ları ile müşterileriyle dijital dünyada konuşuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yapay zekayı, dijital ürün ve hizmetleri insana dokunacak, bankayla aralarında insan samimiyetinde bir deneyim yaşatacak unsurlar olarak görüyor.

Mobil uygulamasındaki akıllı asistan Ugi ve WhatsApp üzerindeki botu ile müşterilerine ürün ve hizmetleriyle ilgili 200'den fazla konuda 7/24 cevap veren Garanti BBVA, son olarak Facebook Messenger botunu da yenileyerek tüm kanallarda aynı bilgi dağarcığına sahip bir Chatbot dünyası oluşturdu. Ayrıca, Ugi ve Facebook Messenger botları, müşterileri ihtiyaç duydukları anda müşteri temsilcilerine aktarıyor, bu sayede müşteriler işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Garanti BBVA'nın akıllı asistanının ilk kez "merhaba" dediği Nisan 2016'dan bu yana 5,6 milyon müşteri, Ugi ile 64 milyondan fazla etkileşime girdi. Temmuz 2020 itibarıyla yazılı iletişim yeteneğinin de eklenmesiyle Ugi'nin kullanım oranlarında aylık bazda yüzde 70 artış yaşandı. Ugi'nin doğru anlama ve isabetli yönlendirme yapma oranı yüzde 83'lere ulaştı. Ayda 650 binden fazla müşteri, Ugi ile aktif bir şekilde iletişim kuruyor.

Bankanın diğer bot'ları Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de ayda ortalama 75 bin kullanıcıdan gelen yaklaşık 300 bin mesaja hızlı ve doğru çözüm sunuluyor. Garanti BBVA'nın müşterileriyle aylık bazda gerçekleştirdiği toplam görüşmelerin yüzde 8'i de canlı destek asistanlarıyla gerçekleşiyor.

Akıllı asistan Ugi

Bankacılık akıllı asistanı Ugi, Garanti BBVA Mobil kullanıcılarına yeni, kolay, hızlı ve daha gelişmiş bir deneyim yaşatıyor. Garanti BBVA Mobil ana sayfasında bulunan Ugi ile para transferinden hesap ve kart bilgilerini sorgulamaya kadar 200'den fazla bankacılık işlemi için destek alınabiliyor. Kullanıcılar sesli veya yazılı olarak iletişim kurabildikleri Ugi'ye "son ödeme tarihim ne zaman?", "maaşım yattı mı?", "market alışverişinde ne kadar harcadım?" gibi sorular sorup bunların cevaplarına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca, "para gönder" ya da "fatura öde" gibi komutlarla doğrudan işlem ekranına da yönlenebiliyor.

Ugi ile konuşurken sadece spesifik cümleler ya da bankacılık terimleri kullanmak zorunda kalınmıyor. Doğal konuşmayı anlayabilecek şekilde geliştirilen Ugi, "1 gram altının dolar olarak karşılığı nedir?" gibi daha karmaşık soruları da yanıtlayabiliyor.

Ugi aynı zamanda, müşterileri insana ihtiyaç duyulduğu anda hızlıca Canlı Destek Asistanı'na aktarıyor. Müşteriler, işlemlerini canlı destek asistanlarıyla yazışarak çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ugi, taksitsiz alışveriş yapan müşterilere proaktif olarak "İşleminizi taksitlendirmek ister misiniz?" diye soruyor, bu sayede müşteriler taksitsiz alışverişlerini kolayca taksitlendirebiliyor.

Garanti BBVA, dijital dünyada kullanıcıların iletişim için en çok tercih ettikleri Whatsapp ve Facebook Messenger platformlarında da bot'ları ile müşterilerine 200'den fazla konuda 7/24 hizmet veriyor. Yenilenen Facebook Messenger botu da artık Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi ve WhatsApp botu ile aynı bilgi dağarcığına sahip bulunuyor. Kredi hesaplama, döviz bilgileri sorgulama gibi ürün ve hizmetler hakkında anında destek oluyor. Facebook Messenger botu, ihtiyaç anında müşterileri destek ekibine bağlıyor, müşteriler işlemlerini kolaylıkla hallediyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet