Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi
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Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi

11.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:31
Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi,

Garanti BBVA, Contact Center World tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2 ödüle birden layık görülerek "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorilerinde birinci oldu.

Garanti BBVA, Contact Center World tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2 ödüle birden layık görülerek "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorilerinde birinci oldu.

Garanti BBVA açıklamasına göre, bu sene 15'inci kez gerçekleştirilen Contact Center World Awards, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce çağrı merkezini bir araya getiriyor ve tüm dünyada sektörün en iyilerini belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA'nın en yoğun iletişim kanalı olan müşteri iletişim merkezlerinin, müşterilerin ihtiyaçlarını, anında, etkin ve doğru analiz ederek, kaliteli ve istikrarlı hizmet vermeye odaklandığını ifade etti.

Evlioğlu, "Müşterilerimizle kurduğu her etkileşimde, verilen hizmetin içerik ve kalitesinde fark yaratan Müşteri İletişim Merkezimiz, müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerde oluşan memnuniyetin öneminin bilinciyle, hızlı, kolay ulaşılabilir ve ilk temasta çözüm odaklı hizmetler sunmaya öncelik verdiklerini aktaran Evlioğlu, "Dolayısıyla, Müşteri İletişim Merkezimizin, dünyanın en saygın çağrı merkezi organizasyonlarından Contact Center World tarafından ödüllere layık görülmesinden çok mutluyuz. Uluslararası bir yarışmada bir kez daha ülkemizi temsil etmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızın katkısıyla aldığımız ödüller bizi motive ediyor. Müşterilerimizin memnuniyeti ve kusursuz müşteri deneyimi için tüm kanallarımızda en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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