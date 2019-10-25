Garanti BBVA Mortgage, Enerji Verimli Mortgage Girişimi'nin Pilot Programı'na katıldı

25.10.2019 11:58

Garanti BBVA Mortgage, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Enerji Verimli Mortgage Girişimi'nin (EEM), Enerji Verimli Mortgage Pilot Programı'na katılan Türkiye'den ilk banka oldu.

Garanti BBVA Mortgage'den yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA Mortgage, bu sistemi ürün ve hizmetlerine entegre etme testleri yapan 48 kurumdan biri oldu. Yeşil mortgage uygulamalarını dünya çapında tanıtmayı amaçlayan gönüllü bir çalışma grubu olan EEM, finansman teşviki sağlayarak enerji verimli binaların sayısını artırmayı hedefliyor. EEM'e üye bankalar aracılığıyla ülkelerindeki uygulamalara ilişkin bilgilerle veri tabanı oluşturup, tüm bankalara örnek olmak için çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, Garanti BBVA Mortgage olarak, EEM'e Türkiye'den üye ilk banka olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Enerji verimli konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan programın desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Garanti BBVA Mortgage olarak; EBRD ve IFC ile birlikte çalışarak, 2017 yılında avantajlı faiz oranlarıyla Türkiye'nin ilk yeşil mortgage uygulaması olan "Green Mortgage" ürünümüzü hayata geçirdik.

Yeşil mortgage'yi desteklemek için IFI'dan 200 milyon Euro fon sağladık. Bu krediyle finanse ettiğimiz yeni konutlarda, en az yüzde 40 enerji verimliliği sağlayarak Türkiye'nin düşük karbon gelişimini destekliyoruz. EEM'e sağlayacağımız bilgi akışıyla Green Mortgage'ın dünya çapında yaygınlaşmasında rolümüz olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda EEM'nin bize sağlayacağı know-how ile bu kredinin Türkiye'de gelişmesi için çalışacağız. EEM ile işbirliğimizin enerji verimliliği konusunda bizi daha da ileriye taşıyacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA