Garanti BBVA Mastercard sahiplerine Amazon Prime ayrıcalığı
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Garanti BBVA Mastercard sahiplerine Amazon Prime ayrıcalığı

Garanti BBVA Mastercard sahiplerine Amazon Prime ayrıcalığı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Amazon Türkiye, Garanti BBVA ve Mastercard, Prime ayrıcalıklarını daha fazla Garanti BBVA müşterisiyle buluşturmak adına gerçekleştirdikleri iş birliğini duyurdu.

Amazon Türkiye, Garanti BBVA ve Mastercard, Prime ayrıcalıklarını daha fazla Garanti BBVA müşterisiyle buluşturmak adına gerçekleştirdikleri iş birliğini duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya çerçevesinde Garanti BBVA Mastercard'larıyla Amazon Prime'a ilk kez üye olan kullanıcılar, yapacakları ilk 100 TL'lik alışverişte 40 TL bonus kazanıyor.

Prime üyeliği ile müşteriler binlerce üründe geçerli bedava ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile Prime Gaming üyelikleri ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlardan faydalanabiliyorlar.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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