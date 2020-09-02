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Garanti BBVA Leasing'den iki iş birliği

Garanti BBVA Leasing, güneş enerji sistemi yatırımcılarına önemli çözümler sunmak üzere sektörün önemli firmalarından Elseroof Enerji ve Heran Enerji ile iş birliğine gitti.

Garanti BBVA Leasing'den iki iş birliği
02.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:11

Garanti BBVA Leasing, güneş enerji sistemi yatırımcılarına önemli çözümler sunmak üzere sektörün önemli firmalarından Elseroof Enerji ve Heran Enerji ile iş birliğine gitti.

Garanti BBVA Leasing'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing, güneş enerjisi sektöründe önemli tecrübeye sahip Gumbel Group firmalarından Elseroof Enerji ve Heran Enerji ile iş birliğine imza attı. İş birliğiyle müşterilere özel çözümler sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elseroof Enerji ve Heran Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA Leasing ile olan iş birliğimiz, müşterilerimizin ihtiyacına göre ve çözüm odaklı güneş enerji sistemi projelerinde güçlü finansman desteğine olanak verecek. Bu iş birliği protokolü sayesinde, müşterilerimize sunulacak seçeneklerle yapılacak yatırımlar, geri dönüş süreleriyle müşterilerimizin elektrik giderlerini öngörülebilir kılacaktır. Güçlü altyapısı ve büyük tecrübeye sahip teknik kadrosuyla Garanti BBVA Leasing, bizim için önemli bir çözüm ortağı olacak ve müşterilerimizin finans konusundaki sorunlarını güçlü yapısıyla giderecektir.

Sektörde yaşanan finansman sorunlarına nokta koyacak iş birliğiyle güneş enerjisi sistem kurulumlarına yönelim daha da artacak. Bu sayede enerjiye harcanan maliyet düşecek, önemli ithalat kalemi olan enerjiye ihtiyaç giderek azalacak ve yalnızca yatırımcının kazandığı bir sözleşme olmaktan çıkıp aynı zamanda ülkemiz de kazanacaktır."

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamayı önemsiyoruz"

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise 30 yıldır leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Gökmen, "Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmaya odaklanarak yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamayı önemsiyoruz. Güneş enerjisi sektörünün önde gelen şirketlerinden Gumbel Group'un bünyesinde yer alan Elseroof Enerji ve Heran Enerji ile yaptığımız iş birliği, sektöre önemli katkılar sağlayacak ve yatırımların yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. Ülkemizdeki güneş enerjisi projelerinin yaygınlaşmasına verdiğimiz destekle bugüne kadar güneş enerjisi santral projelerine ciddi finansman sağladık. Bu alanda kazandığımız deneyimleri, çatı üstü güneş enerjisi santral projelerinde yatırımcılara sunduk ve bir yandan da ekonomiye katkı sağladık. Bundan sonra da önemli iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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