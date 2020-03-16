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Banka, ATM, Ekonomi

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, koronavirüs salgınına ilişkin çalışanların ve müşterilerin sağlığı için kararlar alındığını belirterek, "Öncelikle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını gözeterek hizmetlerimizi aksatmadan yürütmeyi hedeflerken, bu olağanüstü ortamda topyekün...

16.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:26
Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, koronavirüs salgınına ilişkin çalışanların ve müşterilerin sağlığı için kararlar alındığını belirterek, "Öncelikle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını gözeterek hizmetlerimizi aksatmadan yürütmeyi hedeflerken, bu olağanüstü ortamda topyekün toplum sağlığına katkı sağlayacağını düşündüğümüz tedbirleri tüm müşterilerimizin anlayışla karşılayacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre çalışanlarının ve toplumun sağlığını önceliği olarak gören Garanti BBVA, tüm dünyayla birlikte ülkeyi de etkisi altına alan ve çok hızlı yayılma riski olan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Banka, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ek olarak, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek adına, bankacılık hizmetlerinde kesintiye gitmeden, çalışanları ve müşterileri için bugünden itibaren bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

Açıklamada banka olarak aldıkları kararları ve önlemleri değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, banka olarak temel sorumlulukları, ülkeye, paydaşlarına ve müşterilere kesintisiz hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Bunu yaparken de en büyük önceliklerinin elbette ki çalışanların, ailelerin ve toplumun sağlığı ve güvenliği olduğu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Garanti BBVA yönetimi olarak hayata geçirdiğimiz önlemlerin, olası sağlık risklerini en aza indirmek adına, son derece gerekli olduğuna ve sürece katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öncelikle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını gözeterek hizmetlerimizi aksatmadan yürütmeyi hedeflerken, bu olağanüstü ortamda topyekün toplum sağlığına katkı sağlayacağını düşündüğümüz tedbirleri tüm müşterilerimizin anlayışla karşılayacağına eminiz."

Müşteri sağlığına yönelik uygulamalar

Açıklamaya göre Garanti BBVA, müşterilerinin sağlığına yönelik hayata bir takım uygulamalar geçirdi. Garanti BBVA genel müdürlük, bölge ve şube fonksiyonları tüm bankacılık işlemlerini kesintisiz yürütebilmesi için tüm altyapı sistemleri eksiksiz hizmet verecek durumda. Müşterilere nakit dışı işlemleri için bankanın dijital kanallarını tercih etmesi tavsiye edilecek ve bilgilendirme kanallarından Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ile Garanti BBVA Mobil'e yönlendirilecek. Ancak şubelerden hizmet almak isteyenler için de her türlü servis eksiksiz sunulacak. Mevcutta dijital bankacılık kanallarını kullanmayan müşteriler, kart bilgileriyle anında parola alıp işlemlerini dijitale taşıyabilecek.

Müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan yapabilmeleri için, yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük minimum para çekme limiti 5 bin liraya çıkarılacak. Diğer banka ATM'lerinde para çekme işlemleri de ücretsiz olacak.

Kalabalık ortamların yarattığı risk dikkate alınarak, 17 Mart Salı gününden itibaren tüm Garanti BBVA binalarında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanlar evden çalışma sistemine geçerken, şubelerdeki hizmet süreçlerinin etkilenmemesi için gerekli sayıda çalışan hazır bulunacak.

Müşterilerin birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenecek. Yoğunluk olan şubelerde müşteriler belirli bir sırayla içeriye alınacak.

Garanti BBVA, bu noktada tüm müşterilerine çok zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve şubelere gitmemelerini, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmalarında temassız ödemeyi tercih etmelerini, nakit paraya ihtiyaç duyanların ise ATM'lerden işlemlerini QR kodla yapmalarını öneriyor.

Çalışan sağlığına yönelik uygulamalar

Garanti BBVA, çalışanlarının sağlığına yönelik de bir takım uygulamaları hayata geçirdi. Garanti BBVA genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube ayrımı olmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlar idari izinli sayılacak ve bu çalışanların evlerinde kalması istenecek.

Garanti BBVA Genel Müdürlüğü ile şubeler dışındaki diğer lokasyonlarda bulunan çalışanların büyük bir kısmı teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürecek.

Çalışanlar için temel sağlık malzemeleri eksiksiz olarak temin edildi ve kullanım yöntemleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm müşteri ziyaretleri, toplantı ve etkinlik katılımları durduruldu, sürecin gelişimine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Okulların tatil edilmesiyle birlikte, anaokulu ve ilköğretimde okuyan çocukları olan çalışanların da bu dönemde izin kullanımlarında kolaylık sağlanacak.

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Kaynak: AA

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