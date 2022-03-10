Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'ta yeniden başlıyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir fiziki ortamda yapılmasına ara verilen Garanti BBVA Konserleri, 19 Mart'tan itibaren yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Popüler müziğin sevilen isimleri, IF Performance Hall Beşiktaş'ta ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde düzenlenecek üç farklı konserde dinleyicilerle bir araya gelecek.

Program kapsamında Büyük Ev Ablukada, 19 Mart'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

Türkçe alternatif müziğin beğenilen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz da 23 Mart'ta IF Performance Hall Beşiktaş'taki konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Indie pop ve elektro pop tarzıyla tanınan Kid Francescoli ise 7 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak. ???????

Tüm konserler, saat 21.30'da başlayacak.