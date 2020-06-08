Garanti BBVA, karbon emisyonlarını yüzde 71 azaltacak Garanti BBVA, çevresel raporlama platformu CDP'nin Paris Antlaşmasıyla öngörülen en fazla 1,5 derece artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedef çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025'e kadar yüzde 29, 2035'e kadar ise yüzde 71 azaltma hedefi koydu.

Garanti BBVA, çevresel raporlama platformu CDP'nin Paris Antlaşmasıyla öngörülen en fazla 1,5 derece artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedef çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025'e kadar yüzde 29, 2035'e kadar ise yüzde 71 azaltma hedefi koydu.

Şirket açıklamasına göre, Garanti BBVA, Bilime Dayalı Hedef taahhüdü doğrultusunda kendi operasyonlarından kaynaklı Kapsam 1 ve sadece satın aldığı enerji/elektrikten kaynaklanan Kapsam 2 emisyonlarında mutlak azaltım yapacak.

Banka, karbon emisyonlarını azaltmak için küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamak için bilime dayalı yöntemlere göre mutlak hedef koyan Türkiye'den ilk şirket oldu.

2012'de hayata geçirdiği ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi'yle tüm şube ve binalarında çevresel açıdan en yüksek performansı hedefleyen Garanti BBVA, ilk kez 2015 yılında yayımladığı İklim Değişikliği Eylem Planı'nda kendi binaları ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına yönelik sayısal hedefler koydu.

Planda yer alan odak konularından biri de yeşil ofis standartları oluşturmak olan Garanti BBVA, 2020 yılında dönüşümü mümkün tüm şube ve binalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji tüketimine geçmek üzere çalışmalara başladı.

Banka, 2020 yılında 813 şubesi ve 45 binasında, 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh'lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

5 binası için LEED sertifikası alan banka, 3 hizmet lokasyonunda çatı tipi güneş enerjisi santrali kullanıyor.

Garanti BBVA bu adımlarıyla 2035 yılında yapması gereken yüzde 71'lik karbon azaltım miktarına 2020 sonunda ulaşmayı hedefliyor.

"İklim değişikliğiyle mücadelede şirketlerin katkısına ihtiyaç var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, iklim değişikliğiyle mücadele için dünya genelinde şirketlerin katkısına ve liderliğine büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, "Dünyanın ortalama sıcaklığında meydana gelecek her yarım derecelik artışın ciddi sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyoruz. Halihazırda sıcaklık artışının getirdiği sonuçların etkilerine hepimiz maruz kalıyoruz. Bilim insanları, 2030 yılına kadar küresel sıcaklıktaki artışı 1,5 derecede tutamazsak, şu an yaşadığımızdan çok daha farklı koşullarda yaşamamız gerekeceğini gösteren pek çok projeksiyonlar ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin, iklim değişikliği etkileriyle artık yaşanamayacak hale geleceğini aktaran Baştuğ, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan su ve yaşam için göç edecek. Ancak aksiyon alıp, durumu çevirmek için hala vaktimiz var. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans ve gelecek için yaptığımız katkıları bir adım öteye taşıyarak, karbon emisyonlarımızı azaltmak üzere mutlak hedef koyduk. 1,5 derece hedefini tutturabilmek için Garanti BBVA olarak bizim payımıza düşen azaltım hedefini Bilime Dayalı Hedef İnisiyatifi'nin metodolojisine göre hesapladık. Hesaplarken 2018 yılını baz aldık. Buna göre 2035 yılında 2018'e kıyasla emisyonlarımızı yüzde 71 azaltmamız gerektiği ortaya çıktı.

Önümüzdeki 10 yıl iklim değişikliğini önlemek açısından çok kritik. Bu nedenle yüzde 71'lik azaltımı 2020 yılı sonunda büyük oranda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Başka bir deyişle 15 yılda bizden bekleneni biz bir yılda gerçekleştirmiş olmayı arzu ediyoruz. 15 yıldan uzun süredir sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve etkileri konusunda hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla öncü ve lider konumumuzu koruyoruz. Bilime dayalı karbon azaltım hedefiyle de 1,5 derece ile uyum çerçevesinde atılabilecek en ileri adımı atmaktan, ülkemizde bu konuda harekete geçen ilk şirket olmakta gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA