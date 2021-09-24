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Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Tekirdağ eğitimleri başlıyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Tekirdağ eğitimleri başlıyor

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Tekirdağ eğitimleri başlıyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Tekirdağ eğitimleri başlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının 2021 yılı eğitimlerinin dördüncüsünü Tekirdağ'da gerçekleştirecek.

Türkiye'nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, her alanda rekabet güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, TOBB Tekirdağ İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun katkılarıyla 1 Ekim'de başlayacak.

Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 binden fazla kadın girişimciye ücretsiz eğitim verildi.

1 Ekim ila 1 Kasım tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile çevrim içi gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen Tekirdağlı kadın girişimcilerin 29 Eylül 2021'e kadar "https://www.garantibbvakadingirisimci.com/" adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından il özelinde daha fazla kadın girişimciye ulaşma hedefiyle çevrim içi verilecek eğitimlerde, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, sosyal medya pazarlaması, finansman yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılıyor.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu ile girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor ve aynı zamanda ihtiyaç duydukları bilgi birikimini arttırmak hedefleniyor.

Bu arada, eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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