Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Mersin eğitimleri başlıyor
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Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Mersin eğitimleri başlıyor

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Mersin eğitimleri başlıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA'nın "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" programının 2021 yılı eğitimlerinin ikincisi Mersin'de gerçekleştirecek.

Garanti BBVA'nın "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" programının 2021 yılı eğitimlerinin ikincisi Mersin'de gerçekleştirecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, her alanda rekabet güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu katkılarıyla 1 Haziran'da başlayacak.

Program kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 binden fazla kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. 1 Haziran-1 Temmuz arasında sınırlı kontenjanla online gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen Mersinli kadın girişimcilerin 30 Mayıs'a kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından il özelinde daha fazla kadın girişimciye ulaşma hedefiyle online olarak verilecek eğitimlerde, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, e-ticaret, finansman yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılıyor.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu'yla girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor, aynı zamanda ihtiyaç duydukları bilgi birikimini arttırmak hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimciler ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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