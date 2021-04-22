Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2021 programı Ankara'da başlıyor
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Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2021 programı Ankara'da başlıyor

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2021 programı Ankara'da başlıyor
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Ekonomi

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle, 2012 yılında başlayan "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" programının 2021 yılı eğitimlerinin ilkini Ankara'da gerçekleştirecek.

Türkiye'nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, her alanda rekabet güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Ankara Sanayi Odası ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun katkılarıyla 4 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak.

Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 binden fazla kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. 4 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile online gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen adayların 28 Nisan 2021 tarihine kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından il özelinde daha fazla kadın girişimciye ulaşma hedefiyle online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, e-ticaret, finansman yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılıyor. Kadın Girişimci Yönetici Okulu'yla girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor, aynı zamanda ihtiyaç duydukları bilgi birikimini arttırmak hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimciler ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacaklar.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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