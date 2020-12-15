Garanti BBVA, ileri vadeli döviz işlemleriyle şirketlerin döviz risklerini azaltıyor
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Garanti BBVA, ileri vadeli döviz işlemleriyle şirketlerin döviz risklerini azaltıyor

15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:29
Garanti BBVA, ileri vadeli döviz işlemleriyle şirketlerin döviz risklerini azaltıyor

Garanti BBVA, Kurumsal İnternet Şubesinde yer alan Forward ürünüyle müşterilerine ileri vadeli döviz işlemleri hizmeti veriyor.

Garanti BBVA, Kurumsal İnternet Şubesinde yer alan Forward ürünüyle müşterilerine ileri vadeli döviz işlemleri hizmeti veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ithalat ihracat yapan tüzel müşterilerin yoğun olarak tercih ettiği Forward ürünü, döviz kurunda meydana gelebilecek değişikliklere karşı öngörülebilir bir nakit akışı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Müşterinin belirlediği ileri bir tarih için, talimat verilen günden sabitlenen kur üzerinden döviz alım-satımına olanak sağlayan ürün, bu sayede döviz kurunun değişiminden kaynaklı riskleri azaltıyor. Gelirleri ve giderleri aynı kur cinsinden olmayan şirketler, döviz kurunun dalgalanmalarına karşı ileri vadeli fiyat sabitleme özelliğiyle nakit akışlarını kontrol altında tutabiliyor. Daha güvenli ticaret yapmak isteyen şirketler, öngörülebilir, stabil ve sürdürülebilir nakit akışıyla, işletmelerinin finansal refahını da artırıyor.

Garanti BBVA, Kurumsal İnternet Şubesinde yer alan Forward sayfası üzerinden belirli vadelere anlık fiyat göstererek müşterileri için referans kaynağı oluyor. Böylece, Forward ürünüyle müşterilerinin ticari hayatlarında karşılaştıkları finansal riskleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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