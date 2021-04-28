"Garanti BBVA ile Sesini Aç"tan Caz Günü'ne özel program

Garanti BBVA'nın, müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Garanti BBVA ile Sesini Aç" serisi nisan ayındaki bölümünü, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nü kutlamak amacıyla caz müzisyenlerine ayırdı.

Garanti BBVA'nın, müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Garanti BBVA ile Sesini Aç" serisi nisan ayındaki bölümünü, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nü kutlamak amacıyla caz müzisyenlerine ayırdı.

"Uluslararası Caz Günü" olarak kutlanan 30 Nisan'da YouTube'da yayına girecek programın konukları Çağrı Sertel, Selen Gülün Trio, Batu Şallıel Quartet ve Cenk Erdoğan Trio olacak.

İpek Atcan'ın sunuculuğunu üstlendiği programın ilk konuğu aranjör, besteci ve prodüktör kimliğiyle farklı projelere imza atan piyanist Çağrı Sertel, bu yıl yayınladığı solo piyano albümü "Kuytu"da yer alan "Nefes", "Kış Güneşi", "Sisli Puslu" isimli şarkılarını dinleyenlere sunacak.

Sertel'in ardından sahneyi besteci, piyanist, vokalist ve eğitimci Selen Gülün devralacak. Kontrbasta Apostolos Sideris, davulda Berke Özgümüş'ün kendisine eşlik edeceği Gülün, üçlüsü ile birlikte "Başka", "Kapı" ve "Bırak Gitsin" şarkılarını seslendirecek.

Türkiye'nin yeni nesil genç saksafon sanatçılarının başında gelen Batu Şallıel, dörtlüsü ile ilk solo albümü "The Way"de yer alan "Ordinary Day", "Sleepless Night", "My Guilty Pleasure" isimli şarkılarıyla izleyicilere seslenecek. Şallıel'e piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, kontrbasta Enver Muhamedi, davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

Programda son olarak besteci ve gitarist Cenk Erdoğan ise üçlüsü ile sevilen albümü Fermata'dan "Kabuk" ve "Kara Gider" şarkılarının yanı sıra "Kavis" albümünde yer alan "Büyük Ada" bestesini seslendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref