Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta sahne Ceylan Ertem'in oldu
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Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta sahne Ceylan Ertem'in oldu

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Kültür Sanat
Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta sahne Ceylan Ertem'in oldu

Ceylan Ertem Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta ilk kez Korhan Futacı ile bir araya geldi

Garant BBVA'nın, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden olan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği 'Garanti BBVA ile Sesini Aç' serisi devam ediyor. Garanti BBVA'nın, YouTube'dan yayınladığı müzikli sohbet serisinin yeni konuğu Ceylan Ertem oldu.

2006 yılında rock grubu Anima ile çıkardığı albümden bu yana büyük beğeni toplayan Ceylan Ertem, birbirinden yetenekli sanatçıların katkı sağladığı 7 albümün ardından, son albümü Dünya Heveslisi'ni müzikseverlerin beğenisine sundu. Babylon'da çekilen ve İpek Atcan'ın sunuculuğunu üstlendiği Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta sahne alan Ceylan Ertem bir ilke imza atarak "Ne Güzel Gün" şarkısını saksafonist Korhan Futacı ile birlikte seslendirdi.

Pandemi döneminde de kültür sanata verdiği desteği sürdüren Garanti BBVA, sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak için dijital alanda hayata geçirdiği 'Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam edecek.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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