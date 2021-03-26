Garanti BBVA iklim krizine dikkat çekiyor
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Garanti BBVA iklim krizine dikkat çekiyor

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Yaşam
Garanti BBVA iklim krizine dikkat çekiyor

Sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı faaliyetlerinin odağına koyan Garanti BBVA, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 2007'den bu yana gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasının bir kez daha ana destekçisi oluyor.

Dünya saatinin Türkiye etkinliklerine öncülük eden WWF-Türkiye'ye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 29 yıldır destek veren Garanti BBVA, dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen kampanya kapsamında 27 Mart Cumartesi akşamı, 20:30 – 21:30 saatleri arasında İstanbul Zincirlikuyu ve Pendik Genel Müdürlük binası, İstanbul Suadiye hizmet binası, Ankara Kızılay hizmet binası ve Bursa hizmet binasının ve Garanti BBVA iştiraklerinin genel müdürlük binalarının ışıklarını söndürüyor.

Bu yıl değişim çağrısı yapılan Dünya Saati, iklim kriziyle mücadele için "Dünya Saati Değişim Saati" sloganıyla düzenleniyor. Tüm çalışanlarını Dünya Saatine katılmaya davet eden Garanti BBVA da kampanyaya verdiği destek kapsamında iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz" diyerek dünyanın geleceğine ışık tutuyor.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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