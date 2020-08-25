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Garanti BBVA, ikinci el araçlara yönelik Güvenli Alım Satım Sistemi'ni başlattı

Garanti BBVA, Türkiye Noterler Birliği'yle olan iş birliği çerçevesinde, 2'nci el motorlu kara taşıtları alım satımında kullanılabilecek olan "Güvenli Alım Satım Sistemi'ni" hayata geçirdi.

Garanti BBVA, ikinci el araçlara yönelik Güvenli Alım Satım Sistemi'ni başlattı
25.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:07

Garanti BBVA, Türkiye Noterler Birliği'yle olan iş birliği çerçevesinde, 2'nci el motorlu kara taşıtları alım satımında kullanılabilecek olan "Güvenli Alım Satım Sistemi'ni" hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu sistem sayesinde Garanti BBVA müşterileri, alım satım bedellerini nakit olarak yanlarında bulundurmak zorunda olmayacak, işlemlerini internet ve mobil kanallar aracılığıyla güvenli, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek.

İlk etapta, tüm Bireysel Garanti BBVA müşterileri tarafından kolaylıkla kullanılabilecek sistemin işleyişi, satıcı tarafın Garanti BBVA İnternet Şubesi veya Mobil'den araç ve alıcı bilgileriyle, satış tutarını giriş yapmasıyla başlayacak. Satıcı tarafından giriş yapılan bilgiler baz alınarak, Noterler Birliği Sistemi tarafından bir referans numarası üretilecek ve bu referans numarası Garanti BBVA tarafından hem alıcı hem de satıcı taraf ile SMS ve Mobil Bildirim yoluyla paylaşılacak. Tescil işleminin noter tarafından tamamlanmasıyla araç bedeli otomatik olarak satıcı hesabına transfer edilecek. Böylece, tescil ve ödeme süreçleri eş zamanlı olarak tamamlanıyor olacak.

Kaynak: AA

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