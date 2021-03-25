Garanti BBVA, Google Hash Code yarışmasında bu yıl da dünya birincisi

Teknolojisiyle müşterilerine fark yaratan hizmetler sunan Garanti BBVA, Google'ın her yıl düzenlediği, dünya çapında tüm katılımcılara açık Google Hash Code yarışmasında en yüksek puanı alan hub olmayı başararak üst üste 2. kez dünya birincisi oldu.

Geçtiğimiz yıl 100'e yakın takım ve 400 kişilik hub ekibiyle birinciliği kazanan Garanti BBVA, bu yıl da 145 takımlı 500 kişilik ekibiyle bir kez daha dünya birincisi oldu.

Bu yıl dünya çapında 125.000'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Hash Code programlama yarışmasında katılımcılar; takım olarak ve hub halinde yarışarak, Google tarafından yayınlanan mühendislik problemine çözüm üretti. Google, yarışmacılara tanınan 4 saatlik süre içerisinde en yüksek puanı alarak çözümleri üreten takımları ve hubları ödüllendirdi.

Ödülle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, "Garanti BBVA Teknoloji olarak, kendimizi "Okul Şirket" olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'den önemli üniversitelerin yazılım kulüplerinin de yarıştığı Hash Code'a katılmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çalışanlarımızın teknolojiye ve inovasyona olan tutkusu bize 2 yıl üst üste birinciliği getirdi. Bu yıl, 500 kişilik dev ekibimizin online platformda bir araya gelerek, "tek ekip" olarak bu başarıya imza atması da bizim için ayrıca çok anlamlı. Bankamızın teknolojik üstünlüğünün arkasındaki ekibimiz, inovasyona ve teknolojiye olan tutkularıyla sürekli kendini geliştirerek her gün yeni başarılara imza atıyor. " dedi.