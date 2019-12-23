Garanti BBVA GM Baştuğ: 2020'de kredi büyümesinde daha iyi resim göreceğiz

23.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:33

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2020'de TL kredi büyüme anlamında daha iyi bir resmin görüleceğini belirterek, "Artan iç talep, kredi büyümesini teşvik eden düzenlemeler ve düşük faiz ortamının devamıyla bankaların ekonomiye sağladığı kaynağın artarak sürmesini bekliyoruz." dedi.