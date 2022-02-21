Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Haberler
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Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Haberler.com, Osman Demir - Ekonomi
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Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Garanti BBVA Filo, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek alternatif finansman araçlarına bir yenisini ekledi. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve bankanın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 16 Şubat tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen 50 milyon TL tutarlı ve 420 gün vadeli ihraç, gelen yoğun taleple 100 milyon TL olarak piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı.

Garanti BBVA Filo'nun sukuk ihracında; filo kiralama sözleşmelerine konu ve işletilmesi faizsiz finans ilkelerine uygun filo portföyü ve bu portföyün getirileri dayanak varlık olarak kullanıldı. Kira sertifikasını satın alan yatırımcılar, Garanti BBVA Filo'nun söz konusu filo portföyünün kendisine ve kira gelirlerine, taraflar arasında anlaşılan kira oranı üzerinden almış oldukları sertifika payları oranında katılacaklar.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, "Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz ilk sukuk ihracında, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İlk sukuk ihracımızda yatırımcılardan ihraç tutarının iki katı büyüklükte bir talep elde ettik. Tüm paydaşlarımız için tekrar hayırlı olması dileğiyle" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Garanti Bank, Ekonomi, Haberler

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