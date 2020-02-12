Garanti BBVA, elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlayacak

12.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:49

Garanti BBVA, bu yıl 813 şubesi ve 45 binasında yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kilovatsaatlik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.