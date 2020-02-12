Garanti BBVA, elektriğini yenilenebilir enerjiden sağlayacak
Garanti BBVA, bu yıl 813 şubesi ve 45 binasında yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kilovatsaatlik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.
12.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:49
Garanti BBVA, bu yıl 813 şubesi ve 45 binasında yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kilovatsaatlik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.
Kaynak: Dunya.com