Garanti BBVA'dan yüzde 100 iştiraki Garanti Holding BV'nin sermaye artırımına ilişkin açıklama

Garanti BBVA, yüzde 100 iştiraki olan Garanti Holding BV'nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Garanti BBVA, yüzde 100 iştiraki olan Garanti Holding BV'nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamızca, Hollanda'da yerleşik ve bankamızın yüzde 100 iştiraki olan Garanti Holding BVye 53 milyon 500 bin avro tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve Garanti Holding BV'nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu