Garanti BBVA'dan yılın ilk yarısında 3,3 milyar lira net kar Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin net karı, 2020 yılının ilk yarısında 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin net karı, 2020 yılının ilk yarısında 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası AŞ, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın net karı yılın ilk 6 ayında 3 milyar 330 milyon 879 bin TL olarak şekillendi. Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşen bankanın, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL'ye ulaştı.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 63'ü mevduatlar ile fonlanıyor.

Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 11 büyüme ile 306 milyar 883 milyon 111 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,4 öz kaynak karlılığı yüzde 13,1 aktif karlılığı ise yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

- "Toplam TL kredi büyümemiz yüzde 21 seviyesine ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye'de mart ayında etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hala önemini koruduğunu bildirdi.

Baştuğ, "Güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye, dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Buna rağmen, Garanti BBVA olarak tedbirli duruşumuzu koruduk ve bu dönemde de en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bankanın Genel Müdürlük çalışanlarının yüzde 82'sinin, şube çalışanlarının ise yüzde 16'sının evlerinden çalıştığını aktaran Baştuğ, şunları kaydetti:

"Güçlü teknolojik altyapımız ve yeni faaliyet ortamına ilk adapte olan banka olmamız sayesinde, operasyonlarımızı sorunsuz yöneterek kesintisiz hizmet sağladık. Bunun yanında, bu zorlu dönemde, kredi ödemelerinde güçlük çeken müşterilerimizin erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılamaya devam ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısı itibarıyla, yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL'lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük.

Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebinin olduğu bir dönemdi. Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde yüzde 28'lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik. Bu alanda KGF kapsamında 6,5 milyar TL kredi kullandırımı sağladık. Böylelikle 2020'nin ilk yarısında toplam TL kredi büyümemiz yüzde 21 seviyesine ulaştı. İlk altı ayda özel sektör bankaları arasında en yüksek büyümeye sahibiz. Bu kadar yüksek kredi kullanımı sonrası, normalleşmeyle kredi talebinin düşmesi kaçınılmaz. Bu süreçte tüzel tarafın aşırı kredi talebi de normalleşme trendine girerken asıl talep bireysel taraftan gelecektir. Bireylerin ötelenmiş tüketim talebi ile Haziran'da başlayan bireysel kredilerdeki talep artışı önümüzdeki dönem de devam edecek."

- "Kalkınmayı odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz"

Baştuğ, sermaye, aktif kalitesi ve likiditenin her dönem önemini koruyan unsurlar olduğunu ifade ederek, bankanın kredi taleplerini karşılayabilme yeteneğinin arkasında yüzde 17 seviyesinin üzerindeki güçlü sermaye yeterliliğinin bulunduğunu aktardı.

Recep Baştuğ, şunları ifade etti:

"Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu. Aktif kalitesi tarafında ise, kredilerine en yüksek karşılığı ayıran bankayız ve bu muhafazakar yaklaşımımız aynı şekilde devam edecek. Likidite tarafında ise, Garanti BBVA olarak pandemi sürecinin ortasında sendikasyonumuzu yüzde 90 civarı bir oranla, yaklaşık 700 milyon Dolar olarak yeniledik. Bu adım da likiditemize katkı sağlarken, ülkemiz ve bankamız adına, bizlere duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir finans ve kalkınmayı odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA