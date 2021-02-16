Garanti BBVA'dan yenilikçi ödeme çözümleri
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Garanti BBVA'dan yenilikçi ödeme çözümleri

16.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:04
Garanti BBVA'dan yenilikçi ödeme çözümleri

İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren BinBin scooterler, Garanti BBVA POS uygulaması sayesinde anında ödeme kolaylığıyla kullanıcılara hayatı kolaylaştırıyor.

İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren BinBin scooterler, Garanti BBVA POS uygulaması sayesinde anında ödeme kolaylığıyla kullanıcılara hayatı kolaylaştırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, İstanbul Havalimanı'nda da BinBin markasıyla hizmete giren scooterlar üzerine entegre ettiği POS uygulamasıyla farkını ortaya koydu.

Türkiye'de bir ilk olan uygulamayla, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcular scooterlar ile uçak çıkışından pasaport işlemlerinin yapıldığı yere kadar, telefonlarına herhangi bir uygulama indirmeden, sadece kredi kartlarıyla scooter üzerindeki Garanti BBVA POS'undan ödeme yaparak, pratik bir şekilde hızlıca gidebilecekler.

Kullanıcılar, Türkiye'de ilk kez self servis ödeme alınabilen Android tabanlı mini POS terminali üzerinden Garanti BBVA POS uygulamasıyla, ekran üzerinde dil seçimiyle birlikte tahmini kullanım süresini belirterek, kendi para birimleriyle çipli, temassız veya QR kodla ödeme imkanına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan, şunları kaydetti:

"Teknolojimizden aldığımız güçle, yeni iş yeri açmayı hedefleyen kişilere veya hali hazırda satış yapan iş yerlerine farklı ödeme entegrasyonları konusunda danışmanlık veriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlerle bir taraftan işletmelerin iş süreçlerine katkı sunmayı, diğer taraftan da müşterilerin, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki scooterlar vesilesiyle kullanıma sunduğumuz Android tabanlı POS çözümü de bunlardan biri. İstanbul Havalimanı gibi büyük bir komplekste, her yolcu için dakikaların değerli olduğu bir ortamda, terminal içinde mesafeleri kısaltacak scooterların herhangi bir telefon uygulamasına ihtiyaç duymadan, anında ödeme yapılarak kullanacağı bir çözümü hayata geçirdik.

Burada self servis ödeme alabilen ilk Android tabanlı mini POS terminalinin kurulumu yapıldı. BinBin Scooter uygulamasıyla Garanti BBVA POS'la ödeme uygulamamızın entegre çalışarak ödeme alınabilmesine olanak sağlandı. Bu sayede her kullanıcıdan kendi para birimiyle çipli, temassız veya QR desteğiyle ödeme alınabiliyor. Bu tarz Android tabanlı yeni nesil cihazlarla, halihazırda proje bazlı olarak reyonda ödeme, perakende çözümleri, akaryakıt pompa çözümleri, self servis kiosk çözümleri, kargo uygulamaları ve hızlı kasa çalışmaları gibi işlemler gerçekleştiriyoruz. Amacımız yenilikçi çözümlerin kullanım alanlarını çeşitlendirerek, ödeme sistemleri dünyasında tüm taraflara daha fazla kolaylık, hız ve güvenlik sunabilmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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