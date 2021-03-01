Garanti BBVA'dan pandeminin engellediği müzik sektörüne destek:
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Garanti BBVA'dan pandeminin engellediği müzik sektörüne destek:

01.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:42
Garanti BBVA'dan pandeminin engellediği müzik sektörüne destek:

Evdeki Saat ve Melike Şahin ilk kez aynı sahnede!

Garant BBVA'nın, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden olan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği 'Garanti BBVA ile Sesini Aç' serisi devam ediyor. Fiziksel konserlerin yapılamadığı, konser salonlarının kapalı olduğu bu dönemde şehrin önde gelen konser mekanlarına verdiği desteği sürdüren Garanti BBVA, Sesini Aç serisiyle müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirirken, sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamaya katkı sunuyor.

Garanti BBVA'nın YouTube'da başlattığı müzikli sohbet serisi 'Sesini Aç'ta 2021 yılının ikinci konuğu Evdeki Saat oldu. Eren Bagi projesi olarak 2013 yılında kurulan Evdeki Saat, 2014'te Biraz Olsun isimli parçası ile adını duyurdu ve 2020 yılında yayınladığı 'Uzunlar' isimli teklisi ile de dikkatleri üzerine çekti. Salon İKSV'de çekilen ve İpek Atcan'ın sunuculuğunu üstlendiği yeni bölümde sahne alan Evdeki Saat ilk kez bir düete imza atarak, Uzunlar ve Mükemmel şarkılarını Melike Şahin ile birlikte seslendirdi. Sohbet bölümünde ise sevenlerine sürpriz yapan Evdeki Saat ilk defa Rap söyledi.

Pandemi döneminde de kültür sanata verdiği desteği sürüdüren banka müzik sektörüne yeni bir soluk getirmek için dijital alanda hayata geçirdiği 'Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta yeni konuklarla müzik dünyasının beğenilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.

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