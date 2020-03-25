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Ekonomi

Garanti BBVA'dan ödemeleri 30 Haziran'a öteleme olanağı

Garanti BBVA, müşterilerine kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, ek koşulsuz 30 Haziran kadar öteleme olanağı sunacağını açıkladı.

25.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:53
Garanti BBVA'dan ödemeleri 30 Haziran'a öteleme olanağı

Garanti BBVA, müşterilerine kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, ek koşulsuz 30 Haziran kadar öteleme olanağı sunacağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, müşteriler için hazırlanan yeni olanaklar şöyle sıralandı:

Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması.

Garanti BBVA, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12: 00 – 17: 00 arası şeklinde düzenledi.


Kaynak: DHA

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