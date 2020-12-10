Garanti BBVA'dan mobilde yeni uygulama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Garanti BBVA'dan mobilde yeni uygulama

10.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:00
Garanti BBVA'dan mobilde yeni uygulama

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerine entegre eden Garanti BBVA, mobil uygulaması üzerinden banka kartı olmayan müşterilerine yeni kimlik kartıyla dijital kanallara giriş parolası alma imkanı sunuyor.

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerine entegre eden Garanti BBVA, mobil uygulaması üzerinden banka kartı olmayan müşterilerine yeni kimlik kartıyla dijital kanallara giriş parolası alma imkanı sunuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri yeni kimlik kartıyla şubeye gitmeden mobil uygulamadan parola alabiliyor.

NFC (Yakın Alan İletişimi) özellikli telefonu bulunan kullanıcılar bundan böyle Garanti BBVA Mobil'deki "Yeni Kimlik Bilgileri ile Parola Al" adımından kolayca parola alabilecek.

Garanti BBVA pandemi sürecinin başında da banka kartı olmayan müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına, şubeye gitmeden parola alabilmeleri için mobil uygulaması üzerinden video ile görüşme hizmetini sunmuştu.

NFC teknolojisine sahip telefonu bulunan kullanıcılar ise artık görüntülü görüşmeye dahi ihtiyaç duymadan parola alabiliyor.

Banka veya kredi kartı olmayan ya da kartının parolasını unutan kullanıcılar bu özellik sayesinde yeni parola alıp Garanti BBVA Mobil'e kolayca giriş yapabilecek.

Telefonu NFC destekli olan kullanıcılar yeni kimlik kartlarını telefona okutarak, telefonunda bu özellik bulunmayan kullanıcılar ise telefonun kamerasından yeni kimliğini okutup, kimlik doğrulaması için müşteri temsilcisiyle kısa bir görüntülü görüşme yaparak dijital kanallara giriş parolasını oluşturabilecek.

Bu sayede, çağrı merkezini aramadan ya da şubeye gitmeye gerek kalmadan parolasını oluşturan kullanıcılar Garanti BBVA Mobil'den sunulan tüm ürün ve hizmetlere kolayca erişebilecek.

Bu yeni uygulamayla Garanti BBVA'nın dijital hizmetlerinden yararlanmayan müşteriler de anında Mobil uygulamayı kullanmaya başlayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

İlgili Haberler

Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama
Global otel zincirinden teması azaltan yeni mobil uygulama
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
ODÜ uygulama arazisinde seralar kuruluyor
ODÜ uygulama arazisinde seralar kuruluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Çelik Cemal Hünal Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Garanti BBVA'dan mobilde yeni uygulama - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:05:30. #1.14#
title