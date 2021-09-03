Garanti BBVA'dan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi imkanı
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Garanti BBVA'dan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi imkanı

Garanti BBVA'dan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi imkanı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Garanti BBVA, bireysel çevreci taşıt kredisini kurumsal tarafa da taşıyarak Türkiye'nin ilk kurumsal yeşil taşıt kredisi imkanını sunuyor.

Garanti BBVA, bireysel çevreci taşıt kredisini kurumsal tarafa da taşıyarak Türkiye'nin ilk kurumsal yeşil taşıt kredisi imkanını sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yenilikçi çözümleriyle daha çevreci bir gelecek için katkılarını sürdürüyor.

Garanti BBVA bu kapsamda, çevreci taşıt kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla daha önce bireysel müşterilerine sağladığı kredi imkanını şimdi de Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ürünüyle, tüm kurumsal firmaların, filo kiralama ve araç finansmanı şirketlerinin kullanımına sunuyor.

Türkiye'de bir ilk olan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ile Garanti BBVA, şirketlerin düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit ve elektrikli araçlara geçişine öncülük ederken, bir yandan da filoların çevreci taşıtlarla yenilenmelerini teşvik ederek dünyanın geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Fosil yakıta endeksli otomotiv sektörü, dünyadaki çevresel risklere karşı, yakıt verimliliği ve çevreci özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli modellerin üretimine son yıllarda giderek daha fazla ağırlık veriyor. Tüketiciler ve şirketler de bu yaklaşımla taşıt satın alırken veya kiralarken tercihlerini çevreci modellerden yana kullanıyor.

Garanti BBVA da bu sürece, 2017 yılında bireysel müşterileri için başlattığı çevreci taşıt kredisi uygulamasının ardından, kendi bünyesinde finansal gücünü kullanarak avantajlı koşullarla oluşturduğu Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi paketiyle katkı sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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