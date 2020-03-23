Garanti BBVA'dan koronavirüs tedbirleri
Garanti BBVA, koronavirüs salgınının olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla yeni tedbirler aldığını duyurdu.
23.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:24
Garanti BBVA, koronavirüs salgınının olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla yeni tedbirler aldığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com