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Garanti BBVA'dan ilk çeyrekte 1 milyar 680 milyon lira net kar

Türkiye Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.

Garanti BBVA'dan ilk çeyrekte 1 milyar 680 milyon lira net kar
29.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:44

Türkiye Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası, 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında Garanti BBVA'nın net karı 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.

Bankanın aktif büyüklüğü 456 milyar 167 milyon 623 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 346 milyar 578 milyon 792 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 65'i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 7 büyüme ile 295 milyar 916 milyon 510 bin TL oldu.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,6, öz kaynak karlılığı yüzde 12,4, aktif karlılığı ise yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşti.

"Yeni açıklanacak KGF programlarına da desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayla birlikte Türkiye olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte birinci önceliğimiz elbette ki çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığı ve güvenliği. Bu kapsamda gerekli tedbirleri çok kısa bir sürede geliştirdik ve yürürlüğe koyduk. Genel müdürlük kadromuzun yüzde 92'si, şubelerimizin ise yüzde 61'i evlerinden çalışıyor. Çağrı merkezi çalışanlarımızın ise tamamı evlerinden müşterilerimize kesintisiz destek veriyor. 11 Nisan'da, bankamızın 74. kuruluş yıl dönümünü kutlarken temellerimizin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha teyit ettik. 25 yıldır dijital kanallara çok ciddi yatırım yapan bir banka olarak, güçlü teknolojik altyapımız sayesinde operasyonlarımızda hiçbir aksaklık olmadan bu geçişi kısa sürede sağlayabildik.

Bu önlemlerin yanında ülke çapında verilen mücadeleye ekonomik alanda da destek olmak çok önemli. Bilançomuzu ve müşterimizi sağlıklı ve güçlü tutabilmek adına, bu dönemde de müşteri odaklı büyümeyi ön planda tutarken, Kovid-19 sürecinin etkilerini en aza indirecek her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Yılın ilk 3 ayında toplam kredilerde yüzde 8 büyüme gerçekleştirdik. Mart ayından sonra yaşadığımız süreçte, müşterilerimizin ihtiyacına göre kredi anapara, faiz, taksit ödemeleri ile kredi kartı borçlarını herhangi bir ek koşul aranmaksızın ve mevcut ödeme koşullarını ağırlaştırmadan öteleme imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 21 milyar TL üzerinde 470 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Tanımlanan minimum koşulların daha da ötesinde yapılandırma ihtiyacı içinde olan müşterilerimize de pozitif yaklaştık ve bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Özel bankaların da içinde bulunduğu gruba tanımlanan 30 milyar TL'lik KGF kredi paketinden bankamıza 4,5 milyar TL'lik kredi kullanım imkanı oluştu. Bu tanımlanan paketin halihazırda 3'te birini çok hızlı bir şekilde kullandırdık. 2-3 hafta içinde bütün paketi kullandırmış olmayı hedefliyoruz. Yeni açıklanacak KGF programlarına da aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz."

"Müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yanında olmaya devam edeceğiz"

Baştuğ, her türlü masraf ve komisyonda, sıkıntıda olan müşterilerinin içinde bulunduğu mali durumu dikkate aldıklarını, kişi bazında değerlendirdiklerini ve onlara destek olduklarını aktardı.

Regülatör tarafından tanımlanan komisyon sınırlamalarına birebir riayet ederek ödeme sıkıntısında olan müşteriye bu tanımlamaların daha da ötesinde esneklikle destek sağladıklarını kaydeden Baştuğ, "Güçlü sermayemiz ve yüksek likidite seviyemiz sayesinde önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte birbirimize destek olmanın önemini vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin önemli ekonomik aktörlerinden biri olarak, bankacılık görevlerimizin yanı sıra toplumsal sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Bu kapsamda önce hastanelerimize malzeme tedariki için 10 milyon TL destek sağladık, sonrasında Sağlık Bakanlığı'na 30 milyon TL değerinde solunum cihazı desteğimizi açıkladık. En büyük temennimiz, el birliğiyle bu zor dönemi en az kayıpla ve en kısa sürede atlatarak, ülkece çok daha güzel yarınlara birlikte yürümek. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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