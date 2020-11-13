Garanti BBVA'dan FAST ve Kolay Adres ile IBAN olmadan 7/24 hızlı para transferi
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Garanti BBVA'dan FAST ve Kolay Adres ile IBAN olmadan 7/24 hızlı para transferi

13.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:47
Garanti BBVA'dan FAST ve Kolay Adres ile IBAN olmadan 7/24 hızlı para transferi

Garanti BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Aralık 2020'de başlatılacak ve 7/24 para transferinin gerçekleştirilmesini sağlayacak anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında, yeni servisi olan Kolay Adresleme Sistemi'ni hayata geçirdi.

Garanti BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Aralık 2020'de başlatılacak ve 7/24 para transferinin gerçekleştirilmesini sağlayacak anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında, yeni servisi olan Kolay Adresleme Sistemi'ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mobil kullanıcısı olan müşteriler, Kolay Adresleme Sistemi üzerinden IBAN bilgilerini kimlik numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve/veya pasaport numarası ile eşleştirebilecek, FAST sisteminin aktif hale gelmesi ile birlikte, bu bilgilerden herhangi biri ile para transferi kabul edebilecek.

Garanti BBVA müşterileri aynı şekilde para transferi yaparken de alıcı tarafın eşleştirmiş olduğu bilgileri kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kolay Adres tanımlaması yapmak için, Garanti BBVA Mobil'e giriş yaptıktan sonra, Vadesiz Hesap Detayından "Kolay Adres Tanımla" adımına tıklayarak IBAN numarası ile eşleştirilmesi istenen kişisel bilgileri tanımlamak yeterli olacak.

Nakitsiz toplum vizyonuna katkı sunacak

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, konuya ilişkin, "Teknoloji ve dijitalleşmeye 20 yıldan uzun süredir yatırım yapan Garanti BBVA olarak, TCMB'nin hazırlıklarını tamamladığı yeni ödeme sistemi FAST'a ve Kolay Adresleme Sistemi'ne hızla dahil olduk. Yeni sistemle, müşterilerin farklı bankalar arasındaki para transferlerinde zaman kısıtlaması artık ortadan kalkıyor. Bu konuda bankamızın alt yapısını hızlıca hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin desteği ile birlikte mekandan bağımsız hale gelen bankacılık işlemlerini kolaylaştırmanın ve hızlandırmanın önemine inandıklarını aktaran Edin, bu önemli adımın uzun vadede nakitsiz toplum vizyonuna katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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