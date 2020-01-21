Garanti BBVA'dan Enerjisa'ya 400 milyon liralık TLREF endeksli kredi

21.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:45

Garanti BBVA, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji'ye, altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı kapsamında 400 milyon lira finansman sağladı.

Bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl vadeli olarak kullandırılan kredi, Türk Lirası Referans Faiz'e (TLREF) endeksli yapısıyla piyasada bu modelle sağlanan büyük montanlı ilk kredilerden biri olma özelliğini taşıyor.

"Yerel finansal piyasaların şeffaf ve güvenilirliğine yönelik önemli bir gelişme"Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "TLREF'e endeksli kredilerin kullanımının giderek yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu mekanizma uzun vadeli TL kredi piyasasının gelişimi için önemli bir imkan sunuyor. Özellikle gelirleri TL cinsinden olan müşterilerimizin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını aynı para birimiyle (TL) sağlarken sunabileceğimiz yeni seçeneklerden biri TLREF endeksli krediler. Hem finansmanı sağlayan hem de finansmana erişen taraf için avantajlar sunan bu mekanizmanın kurulmasının, yerel finansal piyasaların şeffaf ve güvenilirliğine yönelik önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Garanti BBVA olarak da bu ürünün yaygınlaştırılmasına, bir başka ifadeyle TLREF endeksli kredi piyasanın gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz.""TLREF mekanizmasının yaygınlaşmasına öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz"

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser da "Bu kredi ile 2020 yılında yapacağımız şebeke ve teknoloji yatırımlarının finansmanını tamamlamış bulunuyoruz. Kredinin hem TLREF endeksli hem de uzun vadeli olmasının olası kur risklerinin önüne geçtiği gibi finansal sürdürülebilirlik noktasında da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Enerjisa Enerji olarak bu mekanizmanın yaygınlaşmasına öncülük etmekten de ayrıca mutluyuz. Anlaşmanın tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA