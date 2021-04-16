Garanti BBVA'dan emekli arkadaşını davet eden emeklilere promosyon fırsatı
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Garanti BBVA'dan emekli arkadaşını davet eden emeklilere promosyon fırsatı

Garanti BBVA'dan emekli arkadaşını davet eden emeklilere promosyon fırsatı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA, "Emekli Arkadaşını Davet Et" kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.

Garanti BBVA, "Emekli Arkadaşını Davet Et" kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, farklı bir bankadan emekli maaşını alan emekliler, maaşını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda 1.500 liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Banka, ayrıca başlattığı kampanya kapsamında emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın hem mevcut emekli maaş müşterileri hem de yeni emekli maaş müşterileri kazanmaya devam ediyor.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA müşterisi emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabiliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16: 00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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