Garanti BBVA'dan ekonomiye 346 milyar TL destek Garanti Bankası'nın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin TL, yılın ilk 3 ayında net karı, 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.

Garanti Bankası'nın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin TL, yılın ilk 3 ayında net karı, 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu. Kaynak: Dunya.com