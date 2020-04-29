Garanti BBVA'dan ekonomiye 346 milyar TL destek
Garanti Bankası'nın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin TL, yılın ilk 3 ayında net karı, 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.
29.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:12
Garanti Bankası'nın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin TL, yılın ilk 3 ayında net karı, 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu.
Kaynak: Dunya.com